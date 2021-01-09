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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Мазервелл
Сент-Миррен - Мазервелл: обзор матча 09 января 2021
Сент-Миррен
09.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
79'
Д. МакГрат (П)
27'
D. Cole
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Мазервелл
84'
Замена
B. Maguire
️️️️
D. Cole
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. МакГрат
79'
Замена
I. Durmus
️️️️
И. Эрхахон
76'
72'
Замена
Д. Уайт
️️️️
J. Hastie
Замена
И. Брофи
️️️️
K. McAllister
57'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
47'
27'
ГОЛ! 0:1!
D. Cole
Пас отдал
Т. Уотт
14'
Желтая карточка
М. О'Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
33
Jake Carroll
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
6
Натан Шерон
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
31
Peter Morrison
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
4-3-3
31
Анвик
5
Шонесси
15
22
Фрэйзер
2
Тейт
21
Эрхахон
31
Дойл-Хейз
17
МакГрат
7
94
Эрвин
21
4-2-4
31
Келли
2
О'Доннелл
15
5
О'Хара
31
Галлахер
16
Кэмпбелл
31
Полворт
32
Уотт
44
16
33
21
Эрхахон
11
11
21
Эрхахон
7
27
Брофи
27
Брофи
7
16
10
Уайт
10
Уайт
16
44
22
22
44
Остались в запасе
Сент-Миррен
Мазервелл
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
6
Натан Шерон
ОП
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
31
Peter Morrison
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
8
Райан Флинн
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
6
Натан Шерон
ОП
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
Остались в запасе
31
Peter Morrison
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Миррен - Мазервелл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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