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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Абердин
Ливингстон - Абердин: обзор матча 30 января 2021
Ливингстон
30.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Абердин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Абердин
Замена
S. Lawson
️️️️
S. Robinson
87'
Желтая карточка
Д. Холт
85'
Замена
Д. Лонгридж
️️️️
J. Serrano
84'
84'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
М. Кеннеди
79'
Замена
️️️️
К. Макленнан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
0
E. Ambrose
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
22
Грег Ли
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
26
Райан Хеджс
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
38
Jack Hamilton
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Абердин
2
Shaleum Logan
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
4-5-1-1
1
Стриек
0
10
3
Браун
5
8
Питтман
14
6
8
Холт
28
2
Девлин
12
3-4-1-4
1
Льюис
22
Ли
3
Тэйлор
4
Консидайн
10
Кеннеди
19
Фергюсон
17
Хайес
26
Хеджс
11
Райт
11
Макленнан
16
30
Мэйн
3
12
3
Лонгридж
3
Лонгридж
12
28
33
33
28
10
Кеннеди
19
Андерсон
19
Андерсон
10
Кеннеди
Остались в запасе
Ливингстон
Абердин
38
Jack Hamilton
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
14
Алан Форрест
ЛВ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
23
Райан Данкан
ЛВ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
38
Jack Hamilton
ЦФ
10
Gavin Reilly
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
14
Алан Форрест
ЛВ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
23
Райан Данкан
ЛВ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Ливингстон - Абердин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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