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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Джонстон
Абердин - Сент-Джонстон: обзор матча 26 декабря 2020
Абердин
26.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
45+2'
С. Косгров (П)
54'
Э. Тэйлор
38'
Л. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Сент-Джонстон
90'
Вторая желтая
C. Hendry
Замена
Ф. Ожо
️️️️
С. Косгров
89'
86'
Замена
G. Melamed
️️️️
L. Craig
Желтая карточка
С. Косгров
83'
81'
Желтая карточка
C. Hendry
Замена
R. Edmondson
️️️️
К. Мэйн
69'
67'
Замена
C. Hendry
️️️️
К. Кейн
62'
Желтая карточка
L. Craig
57'
Желтая карточка
А. Маккэнн
ГОЛ! 2:1!
Э. Тэйлор
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Косгров
45'
+2
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гордон
Пас отдал
L. Craig
5'
Замена
C. Booth
️️️️
С. Тансер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
0
L. Craig
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
17
Стиви Мэй
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Абердин
2
Shaleum Logan
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
40
Samuel Denham
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
2-4-4
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
17
Хайес
26
Хеджс
10
Кеннеди
19
Фергюсон
3
30
Мэйн
9
Косгров
16
3-2-3-2
28
Кларк
4
Гордон
17
Тансер
5
МакКарт
20
МакНамара
26
Руни
8
Маккэнн
0
10
Уотерспун
20
Кейн
17
Мэй
30
Мэйн
27
27
30
Мэйн
9
Косгров
14
Ожо
14
Ожо
9
Косгров
0
18
18
0
17
Тансер
24
24
17
Тансер
20
Кейн
14
14
20
Кейн
Остались в запасе
Абердин
Сент-Джонстон
33
Gary Woods
ЦФ
23
Райан Данкан
ЛВ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
40
Samuel Denham
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
7
Craig Bryson
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
23
Райан Данкан
ЛВ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
Остались в запасе
40
Samuel Denham
ЦФ
28
Alexander Ferguson
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
7
Craig Bryson
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Абердин - Сент-Джонстон
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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