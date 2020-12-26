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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Мазервелл
Данди Юнайтед - Мазервелл: обзор матча 26 декабря 2020
Данди Юнайтед
26.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
90+3'
Н. Кларк
9'
Т. Уотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Мазервелл
ГОЛ! 1:1!
Н. Кларк
90'
+3
Желтая карточка
L. Smith
87'
Желтая карточка
Ж. Фукс
83'
77'
Замена
Д. Уайт
️️️️
К. Лэнг
Замена
Н. Кларк
️️️️
К. Батчер
77'
Замена
A. Spörle
️️️️
P. McMullan
68'
Замена
P. Pawlett
️️️️
J. Robson
57'
Желтая карточка
J. Robson
46'
23'
Желтая карточка
Т. Карсон
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уотт
Пас отдал
Л. Полворт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
66
Калум Батчер
ОП
8
Luke Bolton
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
6
Иан Харкс
ЦП
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Мазервелл
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
0
A. Chapman
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
1-2-1-5
31
Зигрист
6
Коннолли
7
Фукс
66
Батчер
8
3
10
36
7
Шенклэнд
6
3-2-3-1-1
31
Карсон
5
О'Хара
31
Галлахер
5
Лами
2
О'Доннелл
4
16
Кэмпбелл
31
Полворт
14
10
Лэнг
32
Уотт
10
3
3
10
3
8
8
3
66
Батчер
10
Кларк
10
Кларк
66
Батчер
10
Лэнг
10
Уайт
10
Уайт
10
Лэнг
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Мазервелл
15
Льюис Нилсон
ПЗ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
9
Louis Appere
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
0
A. Chapman
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
15
Льюис Нилсон
ПЗ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
9
Louis Appere
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦП
Остались в запасе
0
A. Chapman
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Данди Юнайтед - Мазервелл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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