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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Росс Каунти
Селтик - Росс Каунти: обзор матча 23 декабря 2020
Селтик
23.12.2020, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Росс Каунти
24'
Д. Тернбулл
62'
Л. Гриффитс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Росс Каунти
Замена
А. Айети
️️️️
Л. Гриффитс
81'
76'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
R. Draper
76'
Замена
B. McKay
️️️️
I. Vigurs
Замена
М. Джонстон
️️️️
О. Эдуард
72'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Р. Кристи
72'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Тернбулл
71'
ГОЛ! 2:0!
Л. Гриффитс
Пас отдал
Р. Кристи
62'
46'
Замена
J. Hylton
️️️️
M. Gardyne
34'
Замена
О. Шоу
️️️️
Р. Стюарт
ГОЛ! 1:0!
Д. Тернбулл
Пас отдал
Ж. Фримпонг
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
23
Конор Азар
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
31
Росс Стюарт
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
10
Майкл Джонстон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
46
Ben Williamson
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
4-3-1-2
23
Азар
93
Лаксальт
20
Айер
6
Жульен
30
Фримпонг
19
Соро
14
Тернбулл
42
МакГрегор
10
Кристи
29
Гриффитс
29
Эдуард
4-4-2
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
0
15
Уотсон
43
Рид
6
11
12
Пэтон
10
Келли
7
31
Стюарт
29
Эдуард
10
Джонстон
10
Джонстон
29
Эдуард
14
Тернбулл
10
Нтчам
10
Нтчам
14
Тернбулл
10
Кристи
7
Рогич
7
Рогич
10
Кристи
29
Гриффитс
9
Айети
9
Айети
29
Гриффитс
6
22
Тиллсон
22
Тиллсон
6
7
14
14
7
11
9
9
11
31
Стюарт
18
Шоу
18
Шоу
31
Стюарт
Остались в запасе
Селтик
Росс Каунти
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
9
Патрик Климала
ЦФ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Василиос Баркас
ВР
55
Нир Биттон
ОП
Главный тренер
Нил Леннон
1
Росс Мунро
ВР
46
Ben Williamson
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
9
Патрик Климала
ЦФ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Василиос Баркас
ВР
55
Нир Биттон
ОП
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
46
Ben Williamson
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Селтик - Росс Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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