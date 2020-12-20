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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Абердин
Килмарнок - Абердин: обзор матча 20 декабря 2020
Килмарнок
20.12.2020, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Абердин
52'
Р. Хеджс
90+6'
С. Косгров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Абердин
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
С. Косгров
Красная карточка
B. Haunstrup
90'
+5
Замена
B. Haunstrup
️️️️
С. Финдлей
87'
80'
Замена
С. Косгров
️️️️
К. Мэйн
80'
Замена
S. Logan
️️️️
К. Макленнан
Желтая карточка
А. Тшибола
76'
Замена
D. Whitehall
️️️️
Н. Кабамба
72'
52'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хеджс
46'
Замена
D. Campbell
️️️️
T. Hoban
Замена
Г. Килти
️️️️
A. McGowan
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Килмарнок
11
Мич Пайннок
ЛВ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Абердин
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
4-3-4
12
17
Финдлей
3
21
29
36
Тшибола
4
Пауэр
1
14
Кабамба
27
Брофи
7
МакКензи
2-1-4-3
1
Льюис
4
Консидайн
3
Тэйлор
2
МакКрори
26
Хеджс
10
Кеннеди
19
Фергюсон
17
Хайес
11
Макленнан
30
Мэйн
3
17
Финдлей
20
20
17
Финдлей
14
Кабамба
12
12
14
Кабамба
12
11
Килти
11
Килти
12
11
Макленнан
2
2
11
Макленнан
30
Мэйн
9
Косгров
9
Косгров
30
Мэйн
3
16
16
3
Остались в запасе
Килмарнок
Абердин
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЛВ
Главный тренер
Ли Кларк
27
Ryan Edmondson
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЛВ
Остались в запасе
27
Ryan Edmondson
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Килмарнок - Абердин
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
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