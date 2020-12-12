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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Миррен
Мазервелл - Сент-Миррен: обзор матча 12 декабря 2020
Мазервелл
12.12.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Миррен
13'
Д. МакГрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Сент-Миррен
90'
+6
Желтая карточка
Д. МакГрат
90'
Желтая карточка
Л. Эрвин
Замена
Р. Лами
️️️️
М. О'Хара
78'
69'
Желтая карточка
Р. Тейт
67'
Желтая карточка
И. Эрхахон
61'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
Д. Обика
Замена
D. Cole
️️️️
C. Long
56'
Замена
J. Hastie
️️️️
К. Лэнг
56'
Желтая карточка
Д. Галлахер
30'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГрат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Джордан Арчер
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Christopher Long
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Мазервелл
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
0
A. Chapman
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
3
Brandon Mason
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
3-2-1-1-2
31
Арчер
4
5
О'Хара
22
31
Галлахер
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
10
Лэнг
32
Уотт
9
4-4-2
31
Анвик
2
Тейт
15
22
Фрэйзер
5
Шонесси
31
Дойл-Хейз
17
МакГрат
11
21
Эрхахон
9
Обика
21
10
Лэнг
16
16
10
Лэнг
5
О'Хара
5
Лами
5
Лами
5
О'Хара
9
44
44
9
9
Обика
94
Эрвин
94
Эрвин
9
Обика
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Миррен
19
Nathan McGinley
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
0
A. Chapman
ЦФ
31
Лайам Полворт
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
3
Brandon Mason
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
19
Nathan McGinley
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
0
A. Chapman
ЦФ
31
Лайам Полворт
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
Остались в запасе
3
Brandon Mason
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Мазервелл - Сент-Миррен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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