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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Селтик
Хиберниан - Селтик: обзор матча 21 ноября 2020
Хиберниан
21.11.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Селтик
52'
J. Murphy
59'
К. Нисбет
79'
О. Эдуард (П)
90+1'
Д. Лаксальт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Селтик
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Д. Лаксальт
Желтая карточка
S. Mackie
89'
Замена
S. McGinn
️️️️
Д. Ньюэлл
89'
87'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Т. Рогич
Замена
М. Хальберг
️️️️
С. Маллан
84'
Замена
D. Gray
️️️️
J. Murphy
80'
Желтая карточка
П. Хэнлон
79'
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Эдуард
Желтая карточка
М. Бойл
74'
72'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
С. Браун
72'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
М. Эльюнусси
ГОЛ! 2:0!
К. Нисбет
Пас отдал
J. Murphy
59'
58'
Замена
О. Эдуард
️️️️
А. Айети
ГОЛ! 1:0!
J. Murphy
52'
Пенальти не реализован!
К. Нисбет
51'
Желтая карточка
С. Маллан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
26
Sean Mackie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Хиберниан
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Марсиано
16
МакГинн
4
Хэнлон
15
Портеус
13
Гогич
11
Ньюэлл
14
Маллан
10
Бойл
26
15
15
Нисбет
3-1-2-3-1
19
Бэйн
30
Фримпонг
20
Айер
93
Лаксальт
55
Биттон
42
МакГрегор
8
Браун
7
Рогич
10
Кристи
10
Эльюнусси
9
Айети
15
2
2
15
14
Маллан
5
Хальберг
5
Хальберг
14
Маллан
11
Ньюэлл
4
4
11
Ньюэлл
8
Браун
25
Даффи
25
Даффи
8
Браун
7
Рогич
10
Нтчам
10
Нтчам
7
Рогич
9
Айети
29
Эдуард
29
Эдуард
9
Айети
10
Эльюнусси
29
Гриффитс
29
Гриффитс
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Хиберниан
Селтик
10
J. Gullan
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
3
Джош Доиг
ЛЗ
33
Dillon Barnes
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Эван Хендерсон
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
1
Василиос Баркас
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
10
J. Gullan
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
3
Джош Доиг
ЛЗ
33
Dillon Barnes
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Остались в запасе
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Эван Хендерсон
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
1
Василиос Баркас
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Хиберниан - Селтик
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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