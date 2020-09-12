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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Килмарнок
Абердин - Килмарнок: обзор матча 12 сентября 2020
Абердин
12.09.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Килмарнок
16'
Р. МакКрори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Килмарнок
90'
Замена
Z. Ibsen Rossi
️️️️
C. Dikamona
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
С. Райт
87'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Р. Хеджс
81'
Замена
D. McGeouch
️️️️
Р. МакКрори
81'
80'
Замена
D. Whitehall
️️️️
C. Waters
Замена
S. Logan
️️️️
М. Кеннеди
76'
66'
Замена
М. Пайннок
️️️️
И. Брофи
65'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
C. Burke
50'
Желтая карточка
Н. Кабамба
46'
Замена
C. Dikamona
️️️️
K. Broadfoot
ГОЛ! 1:0!
Р. МакКрори
Пас отдал
С. Райт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Килмарнок
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Абердин
20
Tomas Cerny
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Льюис
4
Консидайн
26
Маккена
2
МакКрори
19
Фергюсон
17
Хайес
10
Кеннеди
26
Хеджс
11
Райт
23
Уоткинс
3
3-2-2-4
3
8
22
21
17
Финдлей
29
36
Тшибола
11
Килти
27
Брофи
14
Кабамба
1
11
Райт
3
Тэйлор
3
Тэйлор
11
Райт
10
Кеннеди
2
2
10
Кеннеди
2
МакКрори
21
21
2
МакКрори
26
Хеджс
38
МакГинн
38
МакГинн
26
Хеджс
21
28
28
21
4
4
27
Брофи
11
Пайннок
11
Пайннок
27
Брофи
3
12
12
3
29
7
МакКензи
7
МакКензи
29
Остались в запасе
Абердин
Килмарнок
20
Tomas Cerny
ВР
14
Фунсо Ожо
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
20
Tomas Cerny
ВР
14
Фунсо Ожо
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Абердин - Килмарнок
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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