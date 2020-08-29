Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Рейнджерс
Гамильтон Академикал - Рейнджерс: обзор матча 29 августа 2020
Гамильтон Академикал
29.08.2020, суббота, 19:30
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
16'
Я. Хаджи
20'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Рейнджерс
90'
+1
Замена
Г. Стюарт
️️️️
К. Руф
85'
Желтая карточка
Б. Баркер
Замена
Д. Мойо
️️️️
M. Ogboe
84'
83'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Я. Хаджи
Замена
K. Munro
️️️️
R. Mimnaugh
77'
Вторая желтая
S. McMann
76'
Желтая карточка
Р. Каллахан
63'
Замена
J. Hamilton
️️️️
C. Trafford
46'
26'
Желтая карточка
К. Голдсон
20'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тавернье
16'
ГОЛ! 0:1!
Я. Хаджи
Желтая карточка
S. McMann
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
2
Шон Вонт
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
6
Charlie Trafford
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
22
Justin Johnson
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
16
David Templeton
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
4-3-3
30
2
Вонт
33
14
Ходсон
2
Одоффин
18
Каллахан
33
25
16
99
6
4-2-2-2
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
8
Джек
10
Дэвис
10
Хаджи
77
Кент
7
Баркер
7
Руф
33
21
21
33
6
40
40
6
99
20
Мойо
20
Мойо
99
10
Хаджи
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Хаджи
7
Руф
21
Стюарт
21
Стюарт
7
Руф
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Рейнджерс
22
Justin Johnson
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
16
David Templeton
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
1
Аллан МакГрегор
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
22
Justin Johnson
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
5
Markus Fjortoft
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
16
David Templeton
ЦФ
Остались в запасе
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
1
Аллан МакГрегор
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Гамильтон Академикал - Рейнджерс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
Новости команд
Все
Гамильтон Академикал
Рейнджерс
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+