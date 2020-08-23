Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Ливингстон
Абердин - Ливингстон: обзор матча 23 августа 2020
Абердин
23.08.2020, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ливингстон
49'
Л. Фергюсон (П)
55'
С. Райт
69'
С. Питтман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Ливингстон
Замена
T. Hoban
️️️️
М. Кеннеди
90'
+3
Замена
️️️️
Р. Хеджс
81'
Замена
К. Макленнан
️️️️
М. Уоткинс
81'
76'
Замена
С. Тиффони
️️️️
А. Форрест
72'
Замена
J. Hamilton
️️️️
C. Sibbald
72'
Замена
J. Serrano
️️️️
Д. МакМиллан
71'
Замена
E. Ambrose
️️️️
Д. Фицуотер
69'
ГОЛ! 2:1!
С. Питтман
Пас отдал
Д. Фицуотер
Замена
D. McGeouch
️️️️
С. Райт
61'
ГОЛ! 2:0!
С. Райт
Пас отдал
Р. Хеджс
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Фергюсон
49'
Замена
Ф. Ожо
️️️️
С. Маккена
46'
43'
Желтая карточка
Н. Девлин
42'
Желтая карточка
C. Sibbald
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
20
Tomas Cerny
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Julien Serrano
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Льюис
2
26
Маккена
3
Тэйлор
2
МакКрори
10
Кеннеди
26
Хеджс
17
Хайес
19
Фергюсон
11
Райт
23
Уоткинс
4-5-1
5
4
МакМиллан
10
5
Фицуотер
2
Девлин
28
6
8
Питтман
8
Холт
14
Форрест
10
Кеннеди
3
3
10
Кеннеди
11
Райт
21
21
11
Райт
26
Маккена
14
Ожо
14
Ожо
26
Маккена
23
Уоткинс
11
Макленнан
11
Макленнан
23
Уоткинс
4
МакМиллан
12
12
4
МакМиллан
14
Форрест
17
Тиффони
17
Тиффони
14
Форрест
10
38
38
10
5
Фицуотер
0
0
5
Фицуотер
Остались в запасе
Абердин
Ливингстон
20
Tomas Cerny
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
1
Макс Стриек
ВР
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
20
Tomas Cerny
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
19
Salim Kouider-Aissa
ЦФ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Абердин - Ливингстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
Новости команд
Все
Абердин
Ливингстон
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+