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Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Данди Юнайтед
Мазервелл - Данди Юнайтед: обзор матча 08 августа 2020
Мазервелл
08.08.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
52'
M. Reynolds
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Данди Юнайтед
Замена
J. Hylton
️️️️
А. Кэмпбелл
79'
Желтая карточка
Д. Тернбулл
78'
77'
Замена
Н. Кларк
️️️️
P. Pawlett
77'
Замена
D. Powers
️️️️
И. Харкс
73'
Замена
A. Spörle
️️️️
L. Chalmers
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
71'
Замена
Д. Уайт
️️️️
C. Long
65'
60'
Замена
К. Смит
️️️️
L. Bolton
52'
ГОЛ! 0:1!
M. Reynolds
Пас отдал
L. Bolton
Замена
Т. Уотт
️️️️
J. Hastie
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
16
Jake Hastie
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
9
Louis Appere
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
28
Yusuf Hussain
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
3-2-2-3
31
Карсон
5
Лами
4
5
О'Хара
15
31
Галлахер
14
Тернбулл
16
Кэмпбелл
17
9
16
1-1-2-5
31
Зигрист
6
Коннолли
66
Батчер
6
Харкс
8
23
33
6
3
8
9
10
Уайт
10
Уайт
9
16
Кэмпбелл
14
14
16
Кэмпбелл
16
32
Уотт
32
Уотт
16
23
3
3
23
6
Харкс
4
4
6
Харкс
8
10
Кларк
10
Кларк
8
8
17
Смит
17
Смит
8
Остались в запасе
Мазервелл
Данди Юнайтед
28
Yusuf Hussain
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
21
Declan Glass
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
28
Yusuf Hussain
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
21
Declan Glass
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Мазервелл - Данди Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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