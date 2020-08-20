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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Абердин
Сент-Джонстон - Абердин: обзор матча 20 августа 2020
Сент-Джонстон
20.08.2020, четверг, 21:30
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Абердин
82'
Р. Хеджс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Абердин
89'
Желтая карточка
Р. МакКрори
88'
Желтая карточка
Р. Хеджс
Желтая карточка
L. Craig
88'
Замена
Ш. Руни
️️️️
Л. Гордон
85'
Замена
J. Robertson
️️️️
Д. МакНамара
85'
82'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хеджс
Пас отдал
C. Bryson
79'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Н. МакГинн
Замена
C. Conway
️️️️
C. Hendry
69'
69'
Замена
C. Bryson
️️️️
Ф. Ожо
53'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
46'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Р. Эрнандес
46'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
D. Campbell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
0
L. Craig
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Джонстон
2
Wallace Duffy
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
20
Ross Sinclair
ЦФ
33
John Robertson
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Абердин
20
Tomas Cerny
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
4-4-2
12
5
МакКарт
4
Гордон
17
Тансер
20
МакНамара
10
Уотерспун
8
Маккэнн
6
Керр
0
14
17
2-1-4-1-2
1
Льюис
3
Тэйлор
12
Эрнандес
2
МакКрори
38
МакГинн
17
Хайес
19
Фергюсон
14
Ожо
11
Райт
16
3
20
МакНамара
33
33
20
МакНамара
14
7
7
14
4
Гордон
26
Руни
26
Руни
4
Гордон
16
10
Кеннеди
10
Кеннеди
16
38
МакГинн
26
Хеджс
26
Хеджс
38
МакГинн
14
Ожо
7
7
14
Ожо
12
Эрнандес
11
Макленнан
11
Макленнан
12
Эрнандес
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Абердин
20
Ross Sinclair
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Главный тренер
Томми Райт
28
Michael Ruth
ЦФ
20
Tomas Cerny
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
20
Ross Sinclair
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Остались в запасе
28
Michael Ruth
ЦФ
20
Tomas Cerny
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Сент-Джонстон - Абердин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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