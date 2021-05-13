Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Херенвен
Эммен - Херенвен: обзор матча 13 мая 2021
Эммен
13.05.2021, четверг, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
3 : 1
Завершен
Херенвен
21'
С. Пенья (П)
53'
С. Пенья (П)
82'
С. Пенья
88'
Б. Нигрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Херенвен
Замена
R. De Vos
️️️️
С. Пенья
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
С. ван Оттеле
88'
ГОЛ! 3:1!
Б. Нигрен
Замена
M. Kolar
️️️️
Я. Влак
84'
Замена
П. Глэдон
️️️️
К. Фрей
84'
ГОЛ! 3:0!
С. Пенья
82'
79'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Х. Верман
79'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Т. Халилович
79'
Замена
R. Kongolo
️️️️
Д. Верман
76'
Желтая карточка
С. Де Йонг
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
Л. Аджич
73'
Замена
К. Вендорп
️️️️
H. B. Moussa
73'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Пенья
53'
52'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
46'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
И. Дрешевич
27'
Красная карточка
Л. Шоне
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Пенья
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Лука Аджич
ЦП
25
Яри Влак
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
18
Бен Шолте
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
2-3-1-4
34
Веррипс
20
Араухо
23
Бейл
9
Аджич
25
Влак
11
Фрей
6
Пенья
4
19
0
22
3-2-2-1-2
22
6
ван Оттеле
5
5
Дрешевич
4
Бохневич
6
ван Хеке
25
Верман
20
Шоне
7
Халилович
7
ван Берген
9
Верман
0
13
Вендорп
13
Вендорп
0
6
Пенья
32
32
6
Пенья
25
Влак
21
21
25
Влак
9
Аджич
11
Лаурсен
11
Лаурсен
9
Аджич
11
Фрей
19
Глэдон
19
Глэдон
11
Фрей
9
Верман
8
Нигрен
8
Нигрен
9
Верман
7
Халилович
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
Халилович
25
Верман
21
21
25
Верман
5
Дрешевич
6
Де Йонг
6
Де Йонг
5
Дрешевич
Остались в запасе
Эммен
Херенвен
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
18
Бен Шолте
АП
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
24
Рами Каиб
ЛЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
18
Бен Шолте
АП
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Эммен - Херенвен
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
Новости команд
Все
Эммен
Херенвен
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Бейла
2021.08.25 16:39
20
Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен»
2021.05.09 16:56
1
Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах
2021.01.16 21:38
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Эммен». Команда Слуцкого одержала вторую победу подряд
2019.02.24 18:21
1
Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Эмменом», команда Слуцкого не проигрывает три матча подряд
2018.12.01 22:20
3
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+