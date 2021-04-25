Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - АЗ Алкмаар
Аякс - АЗ Алкмаар: обзор матча 25 апреля 2021
Аякс
25.04.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 30 тур
2 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
66'
Д. Классен
90'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АЗ Алкмаар
Замена
У. Идрисси
️️️️
Д. Тадич
90'
+2
90'
+2
Замена
Р. Лиувен
️️️️
Т. Летшерт
ГОЛ! 2:0!
Д. Классен
Пас отдал
Н. Тальяфико
90'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Аллер
85'
78'
Замена
️️️️
Й. Карлссон
73'
Замена
Д. де Вит
️️️️
А. Гюдмюндссон
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Тадич
66'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
65'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Д. Ренш
65'
42'
Желтая карточка
Й. Карлссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Аякс
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
1
Mees Bakker
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
3
Тальяфико
12
Тимбер
6
Мартинес
2
Ренш
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Тадич
18
Классен
7
Антони
22
Аллер
4-1-1-2-2
40
Бизот
28
Сугавара
5
Летшерт
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
18
Мидтсьё
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
2
Ренш
3
Мазрауи
3
Мазрауи
2
Ренш
10
Тадич
11
Идрисси
11
Идрисси
10
Тадич
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
22
Аллер
9
Бробби
9
Бробби
22
Аллер
5
Летшерт
3
Лиувен
3
Лиувен
5
Летшерт
80
Гюдмюндссон
20
де Вит
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Аякс
АЗ Алкмаар
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Аякс - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
АЗ Алкмаар
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+