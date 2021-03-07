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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Зволле
Хераклес - Зволле: обзор матча 07 марта 2021
Хераклес
07.03.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
2 : 1
Завершен
Зволле
61'
Р. Влут
90+2'
Л. де ла Торре
63'
М. Саймак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Зволле
ГОЛ! 2:1!
Л. де ла Торре
Пас отдал
K. Jakobsen
90'
+2
Замена
М. Кнустер
️️️️
Р. Преппер
89'
Замена
T. Breukers
️️️️
Н. Фадиджа
88'
80'
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
Т. Бейтинк
80'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
В. Мисиджан
80'
Замена
И. Ферай
️️️️
М. Бенсон
Замена
А. Кутуджу
️️️️
И. Аззауи
79'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
С. Бакиш
71'
67'
Замена
E. Reijnders
️️️️
М. Саймак
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Саймак
Пас отдал
В. Мисиджан
ГОЛ! 1:0!
Р. Влут
Пас отдал
Д. Куальята
61'
23'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
Р. Штридер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Зволле
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
3-2-2-3
28
Бласвих
3
Преппер
5
Ренте
15
12
Куальята
27
Фадиджа
17
де ла Торре
98
Аззауи
12
Бакиш
37
Бургзорг
20
Влут
3-3-1-4
4
Керстен
3
Лам
3
Пал
6
Саймак
24
Клемент
13
Штридер
14
Бенсон
29
Бейтинк
2
1
7
Мисиджан
27
Фадиджа
2
2
27
Фадиджа
12
Бакиш
7
7
12
Бакиш
3
Преппер
5
Кнустер
5
Кнустер
3
Преппер
98
Аззауи
23
Кутуджу
23
Кутуджу
98
Аззауи
7
Мисиджан
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
7
Мисиджан
6
Саймак
23
23
6
Саймак
29
Бейтинк
8
8
29
Бейтинк
13
Штридер
3
Накаяма
3
Накаяма
13
Штридер
14
Бенсон
10
Ферай
10
Ферай
14
Бенсон
Остались в запасе
Хераклес
Зволле
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
20
Томас ван дер Белт
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Остались в запасе
20
Томас ван дер Белт
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
24
Nigel Bertrams
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Хераклес - Зволле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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