Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Спарта
Венло - Спарта: обзор матча 09 марта 2021
Венло
09.03.2021, вторник, 20:45
Голландия. Эредивизие, 21 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
70'
K. Da Graca (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Спарта
Замена
T. Hunte
️️️️
C. Kum
82'
Замена
Р. Гелми
️️️️
A. Swinkels
72'
70'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
K. Da Graca
66'
Замена
Д. Фортеш
️️️️
В. Бюргер
66'
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Энгельс
65'
Желтая карточка
Л. Дуарте
Замена
S. Janssen
️️️️
C. Donis
59'
Замена
Д. ван Крой
️️️️
М. Шабани
46'
46'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
Л. Дуарте
34'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
А. Ауассар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
8
Danny Post
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
J. John
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Абду Харруи
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
32
Вито ван Крой
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
3-2-2-3
1
33
Пахоник
14
5
77
8
37
Шабани
38
Ремер
5
25
0
3-1-4-2
40
Окойе
4
3
Вриндс
2
Абелс
6
Дуарте
14
Мейерс
6
Ауассар
18
Бюргер
21
Харруи
8
Энгельс
9
Ти
14
27
27
14
77
15
15
77
37
Шабани
30
ван Крой
30
ван Крой
37
Шабани
5
5
Гелми
5
Гелми
5
6
Дуарте
21
Мейнанс
21
Мейнанс
6
Дуарте
8
Энгельс
22
Эмега
22
Эмега
8
Энгельс
18
Бюргер
22
Фортеш
22
Фортеш
18
Бюргер
Остались в запасе
Венло
Спарта
0
G. Hupperts
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
32
Вито ван Крой
ПВ
42
Lars Nabbe
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
10
Bryan Smeets
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
0
G. Hupperts
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
32
Вито ван Крой
ПВ
42
Lars Nabbe
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Остались в запасе
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
10
Bryan Smeets
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Венло - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
Новости команд
Все
Венло
Спарта
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
2020.10.24 19:26
9
«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
15
Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»
2019.10.20 10:47
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд
2019.10.20 00:15
4
Эредивизие. «Аякс» благодаря разгрому «Венло» сместил «Витесс» с первого места
2019.08.17 22:27
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+