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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Хераклес
Фортуна - Хераклес: обзор матча 05 февраля 2021
Фортуна
05.02.2021, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 21 тур
0 : 1
Завершен
Хераклес
38'
Р. Влут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Хераклес
89'
Замена
T. Bijleveld
️️️️
Р. Влут
Замена
A. Kastrati
️️️️
Р. Янссен
84'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Л. Рота
84'
80'
Замена
М. Кнустер
️️️️
Д. Бургзорг
80'
Замена
J. Hardeveld
️️️️
Д. Куальята
Замена
Э. Ханссон
️️️️
Т. Теки
73'
63'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
А. Кутуджу
63'
Замена
А. Шоке
️️️️
И. Аззауи
60'
Желтая карточка
А. Кутуджу
Желтая карточка
B. Rienstra
56'
38'
ГОЛ! 0:1!
Р. Влут
Пас отдал
Л. де ла Торре
27'
Желтая карточка
Д. Куальята
Желтая карточка
Р. Янссен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
55
Алексей Кошелев
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
12
Clint Essers
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
3-2-2-1-2
1
ван Ош
4
Анга
4
Янссен
38
27
Кокс
12
Рота
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
91
Полтер
7
Семеду
4-2-4
28
Бласвих
3
Преппер
5
Ренте
15
12
Куальята
17
де ла Торре
98
Аззауи
23
Кутуджу
37
Бургзорг
20
Влут
2
4
Янссен
20
20
4
Янссен
5
Теки
7
Ханссон
7
Ханссон
5
Теки
12
Рота
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
12
Рота
12
Куальята
2
2
12
Куальята
37
Бургзорг
5
Кнустер
5
Кнустер
37
Бургзорг
23
Кутуджу
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
23
Кутуджу
20
Влут
5
5
20
Влут
98
Аззауи
17
Шоке
17
Шоке
98
Аззауи
Остались в запасе
Фортуна
Хераклес
7
Тибо Верлинден
ЦП
22
Том Хендрикс
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
7
Тибо Верлинден
ЦП
22
Том Хендрикс
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Фортуна - Хераклес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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