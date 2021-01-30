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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Венло
Фортуна - Венло: обзор матча 30 января 2021
Фортуна
30.01.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 20 тур
3 : 2
Завершен
Венло
33'
З. Флемминг
58'
М. Сентьенс (П)
90'
B. Rienstra
63'
Г. Якумакис
90+2'
T. Hunte
90+2'
Д. ван Крой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Венло
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
Д. ван Крой
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
T. Hunte
Замена
J. Smeets
️️️️
М. Сентьенс
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
B. Rienstra
90'
88'
Замена
C. Kum
️️️️
З. Машаш
81'
Замена
J. John
️️️️
Р. Гелми
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Э. Ханссон
81'
Желтая карточка
Р. Янссен
67'
63'
ГОЛ! 2:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
Д. ван Крой
61'
Замена
J. Arias
️️️️
C. Donis
60'
Замена
T. Hunte
️️️️
Я. Ремер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Сентьенс
58'
56'
Желтая карточка
K. Da Graca
45'
+1
Желтая карточка
Г. Якумакис
33'
Желтая карточка
T. Kirschbaum
ГОЛ! 1:0!
З. Флемминг
Пас отдал
Д. Кокс
33'
Желтая карточка
М. Анга
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
8
Danny Post
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
32
Вито ван Крой
ПВ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
33
Leroy George
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
22
Bram Verbong
ЦФ
0
J. John
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
4-3-2-1
1
ван Ош
27
Кокс
4
Янссен
38
4
Анга
5
Теки
25
Тирпа
20
Сентьенс
7
Ханссон
9
Флемминг
7
Семеду
2-3-2-3
1
5
Гелми
33
Пахоник
29
Машаш
77
8
32
ван Крой
38
Ремер
7
Якумакис
25
5
20
Сентьенс
25
25
20
Сентьенс
7
Ханссон
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
7
Ханссон
5
Гелми
0
0
5
Гелми
77
25
25
77
38
Ремер
27
27
38
Ремер
29
Машаш
14
14
29
Машаш
Остались в запасе
Фортуна
Венло
33
Leroy George
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
22
Bram Verbong
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
Остались в запасе
33
Leroy George
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Фортуна - Венло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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