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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - ПСВ
Эммен - ПСВ: обзор матча 26 января 2021
Эммен
26.01.2021, вторник, 22:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
81'
М. Жуниор
88'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - ПСВ
90'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Э. Захави
90'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Д. Мален
88'
ГОЛ! 0:2!
Э. Захави
Пас отдал
М. Жуниор
Замена
A. Jansen
️️️️
Н. Лаурсен
83'
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Жуниор
Пас отдал
Д. Дюмфрис
77'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Р. Томас
77'
Замена
М. Жуниор
️️️️
А. Файн
73'
Замена
Т. Баумгартль
️️️️
Ф. Макс
Замена
С. Тибблинг
️️️️
H. B. Moussa
73'
Замена
R. De Vos
️️️️
К. Фрей
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
25
Яри Влак
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
30
Райан Томас
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
8
Лукас Бернаду
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
45
Mees Kreekels
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
2-2-2-5
20
Араухо
16
25
Влак
11
Фрей
6
Пенья
11
Лаурсен
0
26
4
22
19
3-3-2-2
38
Мвого
21
Боскальи
4
Тезе
30
Макс
29
Файн
6
Сангаре
13
Росарио
24
Дюмфрис
30
Томас
7
Захави
14
Мален
11
Лаурсен
0
0
11
Лаурсен
11
Фрей
32
32
11
Фрей
0
11
Тибблинг
11
Тибблинг
0
7
Захави
7
Антонисс
7
Антонисс
7
Захави
29
Файн
17
Жуниор
17
Жуниор
29
Файн
30
Макс
32
Баумгартль
32
Баумгартль
30
Макс
30
Томас
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
30
Томас
14
Мален
9
Пироэ
9
Пироэ
14
Мален
Остались в запасе
Эммен
ПСВ
18
Didier La Torre
ЦФ
10
Донис Авдияй
ЛВ
8
Лукас Бернаду
ОП
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
45
Mees Kreekels
ЦФ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
18
Didier La Torre
ЦФ
10
Донис Авдияй
ЛВ
8
Лукас Бернаду
ОП
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Остались в запасе
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
45
Mees Kreekels
ЦФ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Эммен - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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