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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Хераклес
Зволле - Хераклес: обзор матча 26 января 2021
Зволле
26.01.2021, вторник, 20:45
Голландия. Эредивизие, 19 тур
2 : 2
Завершен
Хераклес
50'
В. Мисиджан
73'
R. Ghoochannejhad
1'
L. Schoofs
45+2'
Д. Бургзорг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Хераклес
88'
Замена
А. Шоке
️️️️
С. ван дер Ватер
88'
Замена
T. Bijleveld
️️️️
Д. Бургзорг
Замена
П. Клемент
️️️️
D. Huiberts
87'
ГОЛ! 2:2!
R. Ghoochannejhad
Пас отдал
И. Ферай
73'
70'
Замена
J. Hardeveld
️️️️
Д. Куальята
Замена
К. Леманс
️️️️
В. Мисиджан
70'
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
Т. Бейтинк
70'
60'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
И. Аззауи
ГОЛ! 1:2!
В. Мисиджан
Пас отдал
Т. Бейтинк
50'
Замена
Р. Штридер
️️️️
E. Reijnders
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Бургзорг
Пас отдал
L. Schoofs
24'
Желтая карточка
Д. Куальята
16'
Желтая карточка
Р. Преппер
Желтая карточка
В. Мисиджан
15'
1'
ГОЛ! 0:1!
L. Schoofs
Пас отдал
С. ван дер Ватер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Зволле
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
4-1-5
16
Цеттерер
4
Керстен
3
Накаяма
3
Лам
31
ван Вермескеркен
10
Ферай
2
29
Бейтинк
7
Мисиджан
30
23
4-2-4
28
Бласвих
3
Преппер
5
Ренте
15
12
Куальята
17
де ла Торре
98
Аззауи
18
ван дер Ватер
37
Бургзорг
20
Влут
2
29
Бейтинк
8
8
29
Бейтинк
30
24
Клемент
24
Клемент
30
7
Мисиджан
8
Леманс
8
Леманс
7
Мисиджан
23
13
Штридер
13
Штридер
23
12
Куальята
2
2
12
Куальята
37
Бургзорг
5
5
37
Бургзорг
18
ван дер Ватер
17
Шоке
17
Шоке
18
ван дер Ватер
98
Аззауи
23
Кутуджу
23
Кутуджу
98
Аззауи
Остались в запасе
Зволле
Хераклес
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
Главный тренер
Яп Стам
5
Mateo Leš
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
Остались в запасе
5
Mateo Leš
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Зволле - Хераклес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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