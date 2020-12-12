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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - АДО Ден Хааг
Эммен - АДО Ден Хааг: обзор матча 12 декабря 2020
Эммен
12.12.2020, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
72'
М. Араухо
6'
В. Бесуйен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - АДО Ден Хааг
90'
+2
Замена
A. Ćatić
️️️️
В. Бесуйен
Замена
A. Jansen
️️️️
Н. Лаурсен
86'
Замена
M. Chacon
️️️️
M. Kolar
86'
Замена
К. Вендорп
️️️️
N. Bakker
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Араухо
Пас отдал
Г. Бейл
72'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
R. Van Rhijn
72'
67'
Замена
А. Рацу
️️️️
Б. Улд-Чих
67'
Замена
D. Rigo
️️️️
К. де Бур
59'
Замена
Н. Карелис
️️️️
М. Крамер
59'
Замена
S. Bourard
️️️️
R. Kishna
Желтая карточка
M. De Leeuw
55'
Замена
Л. Бернаду
️️️️
H. B. Moussa
46'
42'
Желтая карточка
К. де Бур
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Бесуйен
Пас отдал
L. Faye
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
6
Серхио Пенья
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
10
Pascu
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
8
Лукас Бернаду
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
АДО Ден Хааг
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
13
Jonathan Mulder
ЦФ
10
Samy Bourard
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
3-2-5
20
Араухо
16
23
Бейл
6
Пенья
11
Лаурсен
22
21
19
0
4
4-1-1-4
1
27
ван Эвейк
4
Дель Фабро
15
12
Кемпер
8
де Бур
17
Бесуйен
29
Крамер
77
Улд-Чих
31
10
0
8
Бернаду
8
Бернаду
0
4
13
Вендорп
13
Вендорп
4
21
20
20
21
11
Лаурсен
0
0
11
Лаурсен
16
10
Авдияй
10
Авдияй
16
77
Улд-Чих
2
Рацу
2
Рацу
77
Улд-Чих
31
10
10
31
17
Бесуйен
34
34
17
Бесуйен
8
де Бур
6
6
8
де Бур
29
Крамер
80
Карелис
80
Карелис
29
Крамер
Остались в запасе
Эммен
АДО Ден Хааг
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
20
Юри Шундервальдт
ВР
13
Jonathan Mulder
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
11
Равель Моррисон
ЦП
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
13
Jonathan Mulder
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
11
Равель Моррисон
ЦП
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Эммен - АДО Ден Хааг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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