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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Зволле
Венло - Зволле: обзор матча 28 ноября 2020
Венло
28.11.2020, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
2 : 2
Завершен
Зволле
21'
J. Arias
78'
Г. Якумакис
36'
И. Ферай
69'
М. ван Дуйнен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Зволле
90'
+3
Красная карточка
Т. Лам
83'
Замена
К. Леманс
️️️️
D. Huiberts
83'
Замена
Р. Штридер
️️️️
М. Саймак
ГОЛ! 2:2!
Г. Якумакис
Пас отдал
C. Kum
78'
Замена
J. John
️️️️
T. Hunte
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
М. ван Дуйнен
Пас отдал
С. ван Вермескеркен
Замена
C. Kum
️️️️
A. Swinkels
57'
46'
Замена
J. Drost
️️️️
И. Ферай
36'
ГОЛ! 1:1!
И. Ферай
Пас отдал
К. Пал
ГОЛ! 1:0!
J. Arias
21'
9'
Желтая карточка
Ю. Накаяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
25
Jafar Arias
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Зволле
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
0
J. John
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
Зволле
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
28
Anthony Dekono
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
4-1-1-1-3
1
33
Пахоник
5
5
Гелми
5
8
Линтхорст
8
32
ван Крой
7
Якумакис
27
25
3-2-2-3
16
Цеттерер
3
Накаяма
4
Керстен
3
Лам
31
ван Вермескеркен
3
Пал
6
Саймак
10
Ферай
30
23
29
ван Дуйнен
27
0
0
27
5
14
14
5
10
Ферай
11
11
10
Ферай
30
8
Леманс
8
Леманс
30
6
Саймак
13
Штридер
13
Штридер
6
Саймак
Остались в запасе
Венло
Зволле
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
29
Зинедин Машаш
ЦП
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
28
Anthony Dekono
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
29
Зинедин Машаш
ЦП
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
Остались в запасе
1
Xavier Mous
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
28
Anthony Dekono
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Венло - Зволле
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
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