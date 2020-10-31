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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Венло
Гронинген - Венло: обзор матча 31 октября 2020
Гронинген
31.10.2020, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 7 тур
2 : 1
Завершен
Венло
26'
П. Йостен
48'
Й. Ларсен
90+5'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Венло
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Г. Якумакис
Пас отдал
Э. Линтхорст
Замена
Р. Балк
️️️️
Й. Ларсен
90'
Желтая карточка
Г. Гудмундссон
88'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
П. Йостен
75'
62'
Замена
T. Hunte
️️️️
З. Машаш
62'
Замена
J. Arias
️️️️
S. Janssen
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
А. Да Крус
60'
49'
Замена
S. van Dijck
️️️️
Т. Пахоник
ГОЛ! 2:0!
Й. Ларсен
Пас отдал
А. Да Крус
48'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Д. ван Кам
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Йостен
Пас отдал
Й. Ларсен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
15
S. Janssen
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Ремко Балк
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
4-3-1-2
22
Падт
4
Даммерс
6
Итакура
5
ван Хинтум
27
Данкерлуи
5
Матусива
11
Эль-Мессауди
8
ван Кам
9
Да Крус
17
Йостен
14
Ларсен
4-1-2-1-2
1
5
Гелми
33
Пахоник
5
5
8
Линтхорст
29
Машаш
8
32
ван Крой
7
Якумакис
15
14
Ларсен
7
Балк
7
Балк
14
Ларсен
8
ван Кам
10
Лундквист
10
Лундквист
8
ван Кам
17
Йостен
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
17
Йостен
9
Да Крус
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
9
Да Крус
29
Машаш
27
27
29
Машаш
15
25
25
15
33
Пахоник
18
18
33
Пахоник
Остались в запасе
Гронинген
Венло
10
Томаш Суслов
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Thomas Poll
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
0
G. Hupperts
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
42
Lars Nabbe
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
Остались в запасе
10
Томаш Суслов
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Thomas Poll
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
Остались в запасе
0
G. Hupperts
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
42
Lars Nabbe
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Гронинген - Венло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
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