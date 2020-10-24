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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Эммен
Херенвен - Эммен: обзор матча 24 октября 2020
Херенвен
24.10.2020, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 6 тур
4 : 0
Завершен
Эммен
26'
Х. Верман
29'
Б. Нигрен
71'
R. Kongolo
74'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Эммен
Замена
У. Льянес
️️️️
М. ван Берген
88'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Д. Верман
88'
Желтая карточка
З. Деваль
84'
79'
Замена
К. Вендорп
️️️️
H. B. Moussa
Замена
К. Дриух
️️️️
Б. Нигрен
79'
77'
Красная карточка
Н. Лаурсен
ГОЛ! 4:0!
Х. Верман
Пас отдал
Д. Верман
74'
74'
Замена
L. Caciano
️️️️
M. De Leeuw
Замена
З. Деваль
️️️️
О. Батиста Майер
72'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
Я. Паул ван Хеке
72'
ГОЛ! 3:0!
R. Kongolo
Пас отдал
М. ван Берген
71'
52'
Желтая карточка
M. De Leeuw
52'
Вторая желтая
С. Тибблинг
47'
Желтая карточка
С. Тибблинг
ГОЛ! 2:0!
Б. Нигрен
Пас отдал
Х. Верман
29'
ГОЛ! 1:0!
Х. Верман
Пас отдал
Б. Нигрен
26'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
51
S. Sidibe
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
12
Luciano Carty
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
4-3-1-2
22
6
ван Хеке
2
Флоранус
5
4
Бохневич
7
Батиста Майер
25
Верман
21
8
Нигрен
7
ван Берген
9
Верман
2-1-2-5
23
Бейл
20
Араухо
11
Тибблинг
11
Лаурсен
6
Пенья
19
20
4
22
0
8
Нигрен
24
Дриух
24
Дриух
8
Нигрен
7
ван Берген
26
Льянес
26
Льянес
7
ван Берген
6
ван Хеке
5
Дрешевич
5
Дрешевич
6
ван Хеке
25
Верман
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
25
Верман
7
Батиста Майер
18
Деваль
18
Деваль
7
Батиста Майер
19
15
15
19
0
13
Вендорп
13
Вендорп
0
Остались в запасе
Херенвен
Эммен
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
51
S. Sidibe
ЦФ
12
Luciano Carty
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Остались в запасе
51
S. Sidibe
ЦФ
12
Luciano Carty
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Херенвен - Эммен
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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