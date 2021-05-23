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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ницца
Лион - Ницца: обзор матча 23 мая 2021
Лион
23.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 3
Завершен
Ницца
14'
К. Токо Экамби
40'
К. Токо Экамби
27'
К. Дольберг
50'
А. Камара
57'
В. Салиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ницца
88'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Х. Будауи
82'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
К. Тюрам
78'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Р. Лопеш
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Дюбуа
74'
Замена
Т. Мендес
️️️️
М. Какере
67'
Замена
Р. Шерки
️️️️
У. Ауа
67'
65'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
Замена
И. Слимани
️️️️
Б. Гимарайнс
61'
57'
ГОЛ! 2:3!
В. Салиба
Пас отдал
А. Гуири
Желтая карточка
Марсело
56'
50'
ГОЛ! 2:2!
А. Камара
45'
+1
Желтая карточка
К. Тюрам
ГОЛ! 2:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Депай
40'
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Дольберг
Пас отдал
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Депай
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
13
Поль Вад
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
3-3-2-2
1
Лопеш
6
Марсело
64
Денайе
15
Дюбуа
36
Гимарайнс
8
Какере
10
Ауа
70
Корне
11
Пакета
10
Депай
9
Экамби
4-1-2-1-2
44
Бенитес
20
Аталь
2
Салиба
20
Тодибо
11
Камара
19
Тюрам
6
Будауи
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
9
Дольберг
9
Гуири
15
Дюбуа
22
Де Шильо
22
Де Шильо
15
Дюбуа
8
Какере
23
Мендес
23
Мендес
8
Какере
10
Ауа
10
Шерки
10
Шерки
10
Ауа
36
Гимарайнс
19
Слимани
19
Слимани
36
Гимарайнс
6
Будауи
3
Лотомба
3
Лотомба
6
Будауи
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
19
Тюрам
9
Лопеш
14
Ндой
14
Ндой
9
Лопеш
Остались в запасе
Лион
Ницца
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
13
Поль Вад
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Урся
Остались в запасе
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Остались в запасе
13
Поль Вад
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Адриан Урся
Статистика матча Лион - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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