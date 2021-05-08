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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Бордо
Нант - Бордо: обзор матча 08 мая 2021
Нант
08.05.2021, суббота, 14:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 0
Завершен
Бордо
19'
К. Кулибали
51'
И. Луза (П)
70'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Бордо
90'
+1
Желтая карточка
Т. Башич
Замена
Фабио
️️️️
С. Корчиа
88'
Замена
Р. Эмон
️️️️
Л. Бляс
82'
Замена
М. Коко
️️️️
М. Саймон
82'
74'
Желтая карточка
Н. де Превилль
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
К. Кулибали
71'
ГОЛ! 3:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Саймон
70'
59'
Замена
П. Байссе
️️️️
Мешер
58'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
М. Зеркан
58'
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Мара
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Луза
51'
50'
Желтая карточка
Л. Бенито
31'
Желтая карточка
Мешер
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
Л. Бляс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
22
Энок Кватен
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
29
Ясин Адли
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
17
Мехди Зеркан
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Нант
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Лафон
14
Корчиа
5
Жиротто
5
Паллуа
8
Аппиа
4
Чиривелья
26
Луза
27
Саймон
10
Бляс
17
Кулибали
9
Муани
4-2-2-2
56
Костиль
20
Сабали
22
Кватен
17
Мешер
23
Бенито
19
Башич
6
Лакуа
17
Зеркан
29
Адли
16
У-Джо
14
Мара
14
Корчиа
2
Фабио
2
Фабио
14
Корчиа
17
Кулибали
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
17
Кулибали
27
Саймон
97
Коко
97
Коко
27
Саймон
10
Бляс
9
Эмон
9
Эмон
10
Бляс
17
Мешер
44
Байссе
44
Байссе
17
Мешер
14
Мара
31
Траоре
31
Траоре
14
Мара
17
Зеркан
12
де Превилль
12
де Превилль
17
Зеркан
Остались в запасе
Нант
Бордо
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
Главный тренер
Раймон Доменек
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Нант - Бордо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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