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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лилль
Лион - Лилль: обзор матча 25 апреля 2021
Лион
25.04.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 3
Завершен
Лилль
20'
И. Слимани
35'
Ж. Фонте (АГ)
45+1'
Б. Йылмаз
60'
Д. Дэвид
85'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Лилль
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Языджи
86'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
85'
ГОЛ! 2:3!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Ю. Языджи
79'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Дэвид
Замена
У. Ауа
️️️️
М. Какере
79'
Замена
Д. Бенламри
️️️️
Л. Дюбуа
79'
74'
Замена
Шека
️️️️
Р. Саншеш
73'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Н. Иконе
Замена
Т. Кадевере
️️️️
К. Токо Экамби
73'
Замена
М. Корне
️️️️
И. Слимани
73'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Л. Пакета
64'
62'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Б. Андре
60'
ГОЛ! 2:2!
Д. Дэвид
Пас отдал
Б. Йылмаз
46'
Замена
Рейнилду
️️️️
Д. Брадарич
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Б. Йылмаз
43'
Желтая карточка
Б. Андре
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Фонте
35'
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
Пас отдал
М. Какере
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лопеш
26
Бар
15
Дюбуа
6
Марсело
22
Де Шильо
23
Мендес
8
Какере
11
Пакета
19
Слимани
9
Экамби
10
Депай
4-1-2-1-2
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
6
Брадарич
34
Сумаре
21
Андре
8
Саншеш
93
Иконе
15
Дэвид
17
Йылмаз
19
Слимани
70
Корне
70
Корне
19
Слимани
15
Дюбуа
4
Бенламри
4
Бенламри
15
Дюбуа
11
Пакета
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
11
Пакета
8
Какере
10
Ауа
10
Ауа
8
Какере
9
Экамби
9
Кадевере
9
Кадевере
9
Экамби
15
Дэвид
97
Языджи
97
Языджи
15
Дэвид
6
Брадарич
17
Рейнилду
17
Рейнилду
6
Брадарич
8
Саншеш
8
Шека
8
Шека
8
Саншеш
21
Андре
19
Бамба
19
Бамба
21
Андре
93
Иконе
7
Араухо
7
Араухо
93
Иконе
Остались в запасе
Лион
Лилль
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лион - Лилль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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