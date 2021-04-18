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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лион
Нант - Лион: обзор матча 18 апреля 2021
Нант
18.04.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 2
Завершен
Лион
61'
Н. Паллуа
5'
М. Депай
37'
М. Депай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Лион
Замена
С. Корчиа
️️️️
Фабио
80'
Замена
М. Коко
️️️️
К. Кулибали
80'
78'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Л. Дюбуа
78'
Замена
У. Ауа
️️️️
М. Депай
67'
Желтая карточка
Д. Денайе
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Саймон
66'
63'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
63'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
М. Корне
ГОЛ! 1:2!
Н. Паллуа
61'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Депай
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Ш. Траоре
37'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
Л. Пакета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Нант
1
Денис Петрич
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
4-1-1-2-2
40
Лафон
22
Траоре
21
Кастеллетто
5
Паллуа
2
Фабио
4
Чиривелья
26
Луза
27
Саймон
10
Бляс
9
Муани
17
Кулибали
3-2-2-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
36
Гимарайнс
8
Какере
11
Пакета
70
Корне
19
Слимани
9
Экамби
10
Депай
2
Фабио
14
Корчиа
14
Корчиа
2
Фабио
22
Траоре
8
Аппиа
8
Аппиа
22
Траоре
27
Саймон
17
Бамба
17
Бамба
27
Саймон
17
Кулибали
97
Коко
97
Коко
17
Кулибали
15
Дюбуа
20
Дьоманде
20
Дьоманде
15
Дюбуа
70
Корне
22
Де Шильо
22
Де Шильо
70
Корне
36
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
36
Гимарайнс
10
Депай
10
Ауа
10
Ауа
10
Депай
Остались в запасе
Нант
Лион
1
Денис Петрич
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Нант - Лион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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