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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Сент-Этьен
Марсель - Сент-Этьен: обзор матча 25 апреля 2010
Марсель
25.04.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
28
Бубакар Саного
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Бакари Коне
ЦФ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Манданда
20
Диавара
5
Хайнце
21
Боннар
77
Каборе
22
Сиссе
27
Гонсалес
25
Мбиа
28
Вальбуэна
11
Брандао
76
Ньянг
4-3-1-2
40
Жано
35
Дабо
15
Диакате
29
Беналуан
27
Варро
20
Сако
6
Фернандес
8
Матюиди
10
Пайет
97
Ривьер
28
Саного
Остались в запасе
Марсель
Сент-Этьен
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Венсан Планте
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Бакари Коне
ЦФ
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Марсель - Сент-Этьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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