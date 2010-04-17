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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лион
Бордо - Лион: обзор матча 17 апреля 2010
Бордо
17.04.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 2
Завершен
Лион
25'
М. Шамах
62'
Я. Плашил
55'
Эдерсон
71'
Крис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лион
Красная карточка
Б. Тремулинас
+1
Красная карточка
Жуссие
+1
Красная карточка
А. Ревейер
Замена
К. Гренье
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 2:2!
Крис
Пас отдал
М. Пьянич
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Б. Гомис
Замена
А. Траоре
️️️️
Й. Гуффран
ГОЛ! 2:1!
Я. Плашил
Пас отдал
Жуссие
Замена
Жуссие
️️️️
А. Савье
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
М. Шальме
ГОЛ! 1:1!
Эдерсон
Пас отдал
Лисандро
Желтая карточка
Энрике
Замена
Лисандро
️️️️
С. Гову
Желтая карточка
Я. Плашил
Желтая карточка
Крис
ГОЛ! 1:0!
М. Шамах
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
12
Алу Диарра
(К)
ОП
6
Анри Савье
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
27
Маруан Шамах
ЦФ
94
Йоан Гуффран
РФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
28
Жереми Тулалан
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
10
Эдерсон
АП
8
Сидней Гову
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бордо
30
Фабьен Фарноль
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
0
Андерсон
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Раме
14
Тремулинас
21
Энрике
22
Сане
21
Шальме
12
Диарра
6
Савье
18
Плашил
8
Гуркюфф
27
Шамах
94
Гуффран
4-4-1-1
1
Льорис
15
Ревейер
28
Тулалан
3
Крис
26
Сиссоко
8
Гову
15
Пьянич
4
Чельстрем
7
Бастос
10
Эдерсон
18
Гомис
6
Савье
20
Жуссие
20
Жуссие
6
Савье
94
Гуффран
7
Траоре
7
Траоре
94
Гуффран
10
Эдерсон
19
Гренье
19
Гренье
10
Эдерсон
18
Гомис
19
Дельгадо
19
Дельгадо
18
Гомис
8
Гову
9
Лисандро
9
Лисандро
8
Гову
Остались в запасе
Бордо
Лион
30
Фабьен Фарноль
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
0
Андерсон
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Фабьен Фарноль
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
0
Андерсон
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Бордо - Лион
3
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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