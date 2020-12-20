Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Бордо
Страсбур - Бордо: обзор матча 20 декабря 2020
Страсбур
20.12.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 2
Завершен
Бордо
38'
Пабло
66'
Отавио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Бордо
89'
Замена
Э. Кватен
️️️️
Ю. Сабали
Желтая карточка
И. Сиссоко
81'
Замена
М. Уорис
️️️️
А. Томассон
79'
Замена
Л. Кароль
️️️️
К. Лала
79'
75'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
А. Бен Арфа
75'
Замена
Я. Адли
️️️️
М. Зеркан
Замена
Д. Ленар
️️️️
Ж. Аолу
71'
67'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Х. У-Джо
66'
ГОЛ! 0:2!
Отавио
Пас отдал
Р. Уден
Замена
Х. Диалло
️️️️
Ж. Беллегард
57'
Замена
К. Зохи
️️️️
М. Шахири
57'
38'
ГОЛ! 0:1!
Пабло
Пас отдал
А. Бен Арфа
Желтая карточка
А. Джику
4'
1'
Желтая карточка
Пабло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Страсбур
30
Александр Пьер
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кавашима
19
Каси
3
Симакан
4
Джику
70
Лала
28
Сиссоко
14
Аолу
27
Беллегард
11
Шахири
28
Томассон
19
Ажорк
4-1-1-3-1
56
Костиль
20
Сабали
44
Байссе
23
Пабло
23
Бенито
94
Отавио
19
Башич
17
Зеркан
8
Бен Арфа
10
Уден
16
У-Джо
70
Лала
23
Кароль
23
Кароль
70
Лала
14
Аолу
14
Ленар
14
Ленар
14
Аолу
27
Беллегард
13
Диалло
13
Диалло
27
Беллегард
28
Томассон
20
Уорис
20
Уорис
28
Томассон
11
Шахири
9
Зохи
9
Зохи
11
Шахири
20
Сабали
22
Кватен
22
Кватен
20
Сабали
17
Зеркан
29
Адли
29
Адли
17
Зеркан
16
У-Джо
7
Бриан
7
Бриан
16
У-Джо
8
Бен Арфа
12
де Превилль
12
де Превилль
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Страсбур
Бордо
30
Александр Пьер
ВР
10
Адриен Лебе
АП
23
Махаме Сиби
ОП
23
Стефан Митрович
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
29
Лоик Бессил
ЦЗ
31
Амаду Траоре
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
30
Александр Пьер
ВР
10
Адриен Лебе
АП
23
Махаме Сиби
ОП
23
Стефан Митрович
ЦЗ
Остались в запасе
29
Лоик Бессил
ЦЗ
31
Амаду Траоре
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Страсбур - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
Бордо
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+