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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монако
Ренн - Монако: обзор матча 19 сентября 2020
Ренн
19.09.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 1
Завершен
Монако
81'
С. Н'Зонзи
90+2'
А. Трюффер
28'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монако
Желтая карточка
М. Терье
90'
+5
90'
+4
Замена
С. Йоветич
️️️️
О. Чуамени
90'
+3
Замена
Г. Марипан
️️️️
С. Диоп
ГОЛ! 2:1!
А. Трюффер
Пас отдал
М. Терье
90'
+2
89'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Фолланд
83'
Замена
А. Оникуру
️️️️
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 1:1!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
А. Трюффер
81'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Э. Камавинга
80'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Б. Бурижо
80'
76'
Желтая карточка
В. Геббельс
72'
Замена
В. Геббельс
️️️️
С. Фабрегас
68'
Желтая карточка
А. Дисаси
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Рафинья
58'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ф. Мауасса
41'
28'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-3-1-2
1
Салин
27
Мауасса
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
27
Бурижо
11
Терье
9
Гирасси
11
Рафинья
4-1-2-1-2
23
Леком
19
Сидибе
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Агилар
14
Чуамени
24
Фофана
4
Фабрегас
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
6
Камавинга
29
Тайт
29
Тайт
6
Камавинга
11
Рафинья
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Рафинья
27
Мауасса
3
Трюффер
3
Трюффер
27
Мауасса
27
Бурижо
8
Мартен
8
Мартен
27
Бурижо
4
Фабрегас
69
Геббельс
69
Геббельс
4
Фабрегас
31
Фолланд
10
Мартинш
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
7
Оникуру
7
Оникуру
10
Бен-Йеддер
10
Диоп
3
Марипан
3
Марипан
10
Диоп
14
Чуамени
9
Йоветич
9
Йоветич
14
Чуамени
Остались в запасе
Ренн
Монако
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ренн - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Роазон Парк
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