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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Кардифф
Фулхэм - Кардифф: обзор матча 30 июля 2020
Фулхэм
30.07.2020, четверг, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Кардифф
9'
Н. Кебану
8'
К. Нельсон
47'
Л. Томлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Кардифф
Желтая карточка
Д. Онома
90'
+4
Замена
М. Ле Марша
️️️️
Д. Брайан
90'
84'
Замена
Г. Уит
️️️️
Л. Томлин
81'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Д. Одои
️️️️
А. Кноккарт
76'
71'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
Д. Уорд
Желтая карточка
С. Кристи
69'
62'
Желтая карточка
Д. Роллс
Желтая карточка
М. Родак
59'
52'
Желтая карточка
У. Волкс
Желтая карточка
Б. Рид
50'
47'
ГОЛ! 1:2!
Л. Томлин
46'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Д. Хойлетт
46'
Замена
Л. Томлин
️️️️
М. Пак
Замена
А. Камара
️️️️
Н. Кебану
46'
45'
+3
Желтая карточка
Л. Бакуна
35'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
ГОЛ! 1:1!
Н. Кебану
Пас отдал
Б. Рид
9'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Нельсон
Пас отдал
Д. Роллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
23
Брайан
3
Рим
6
Гектор
29
Кристи
6
Рид
10
Кэрни
92
Кебану
14
Рид
93
Кноккарт
17
Онома
3-5-2
12
Смитис
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
30
Хойлетт
6
Волкс
32
Роллс
7
Пак
10
Бакуна
25
Уорд
23
Мерфи
23
Брайан
23
Ле Марша
23
Ле Марша
23
Брайан
93
Кноккарт
3
Одои
3
Одои
93
Кноккарт
92
Кебану
33
Камара
33
Камара
92
Кебану
23
Мерфи
13
Патерсон
13
Патерсон
23
Мерфи
Томлин
11
Уит
11
Уит
Томлин
30
Хойлетт
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
30
Хойлетт
7
Пак
17
Томлин
17
Томлин
7
Пак
25
Уорд
19
Глатцель
19
Глатцель
25
Уорд
Остались в запасе
Фулхэм
Кардифф
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Фулхэм - Кардифф
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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