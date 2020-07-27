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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Фулхэм
Кардифф - Фулхэм: обзор матча 27 июля 2020
Кардифф
27.07.2020, понедельник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
0 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Фулхэм
49'
Д. Онома
90+1'
Н. Кебану
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кардифф - Фулхэм
90'
+4
Замена
Д. Одои
️️️️
Н. Кебану
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Н. Кебану
81'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Кноккарт
Желтая карточка
Л. Бакуна
77'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Р. Глатцель
70'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
70'
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Хойлетт
70'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Онома
Пас отдал
Х. Рид
Желтая карточка
Д. Хойлетт
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-5-2
12
Смитис
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
10
Бакуна
7
Пак
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
30
Хойлетт
19
Глатцель
17
Томлин
4-2-3-1
1
Родак
29
Кристи
6
Гектор
3
Рим
23
Брайан
10
Кэрни
6
Рид
93
Кноккарт
17
Онома
92
Кебану
14
Рид
30
Хойлетт
6
Волкс
6
Волкс
30
Хойлетт
11
Мендес-Лэйнг
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Мендес-Лэйнг
19
Глатцель
25
Уорд
25
Уорд
19
Глатцель
92
Кебану
3
Одои
3
Одои
92
Кебану
93
Кноккарт
33
Камара
33
Камара
93
Кноккарт
Остались в запасе
Кардифф
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Кардифф - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Кардифф Сити
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