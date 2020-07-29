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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Суонси
Брентфорд - Суонси: обзор матча 29 июля 2020
Брентфорд
29.07.2020, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Суонси
11'
О. Уоткинс
15'
Э. Маркондес
46'
Б. Мбемо
78'
Р. Брюстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Суонси
90'
+3
Желтая карточка
К. Робертс
Желтая карточка
С. Бенрахма
83'
82'
Желтая карточка
А. Айю
78'
ГОЛ! 3:1!
Р. Брюстер
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Э. Маркондес
77'
77'
Замена
Б. Целина
️️️️
К. Ноутон
Замена
С. Каньос
️️️️
Б. Мбемо
76'
75'
Желтая карточка
Я. Дханда
54'
Желтая карточка
Б. Кабанго
ГОЛ! 3:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
Р. Генри
46'
46'
Замена
Б. Кабанго
️️️️
М. ван дер Хоорн
46'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Фултон
ГОЛ! 2:0!
Э. Маркондес
Пас отдал
С. Бенрахма
15'
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
М. Йенсен
11'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Суонси
5
Бен Кабанго
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
43
Берсант Целина
АП
46
Joshua Gould
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-3-1-2
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
3
Дальсгаард
8
Йенсен
23
Нергор
10
Маркондес
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
3-2-3-1-1
22
14
Робертс
3
ван дер Хоорн
6
Гехи
26
Ноутон
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
8
Галлахер
24
Айю
10
Брюстер
19
Мбемо
7
Каньос
7
Каньос
19
Мбемо
10
Маркондес
10
Да Силва
10
Да Силва
10
Маркондес
26
Ноутон
43
Целина
43
Целина
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
5
Кабанго
5
Кабанго
3
ван дер Хоорн
4
Фултон
31
Дханда
31
Дханда
4
Фултон
Остались в запасе
Брентфорд
Суонси
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
46
Joshua Gould
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
22
Джордон Гэррик
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
46
Joshua Gould
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
22
Джордон Гэррик
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Брентфорд - Суонси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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