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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Брентфорд
Суонси - Брентфорд: обзор матча 26 июля 2020
Суонси
26.07.2020, воскресенье, 20:30
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Брентфорд
82'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Брентфорд
90'
Желтая карточка
К. Нергор
85'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
85'
Замена
Х. Валенсия
️️️️
С. Бенрахма
ГОЛ! 1:0!
А. Айю
Пас отдал
Д. Фултон
82'
Желтая карточка
Р. Брюстер
78'
70'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Б. Мбемо
70'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Д. Да Силва
66'
Красная карточка
Р. Генри
Пенальти не реализован!
А. Айю
64'
Желтая карточка
Б. Кабанго
55'
47'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
45'
+2
Желтая карточка
М. Йенсен
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Суонси
15
Альдо Калулу
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
43
Берсант Целина
АП
46
Joshua Gould
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-2-3-1-1
22
5
Кабанго
3
ван дер Хоорн
6
Гехи
21
Бидуэлл
14
Робертс
4
Фултон
6
Гримес
8
Галлахер
24
Айю
10
Брюстер
4-3-1-2
1
Райя
3
Дальсгаард
18
Янссон
2
Пайннок
3
Генри
8
Йенсен
23
Нергор
10
Да Силва
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
10
Да Силва
2
Расмуссен
2
Расмуссен
10
Да Силва
10
Бенрахма
16
Валенсия
16
Валенсия
10
Бенрахма
19
Мбемо
10
Маркондес
10
Маркондес
19
Мбемо
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
Остались в запасе
Суонси
Брентфорд
46
Joshua Gould
ЦФ
43
Берсант Целина
АП
2
Cameron Evans
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
7
Серхи Каньос
ПВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
46
Joshua Gould
ЦФ
43
Берсант Целина
АП
2
Cameron Evans
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Суонси - Брентфорд
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
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1 : 2
17.10.2026
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Информация о матче
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