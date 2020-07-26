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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Оденсе
Хорсенс - Оденсе: обзор матча 26 июля 2020
Хорсенс
26.07.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Плей-офф за место в ЛЕ
1 : 1
Завершен
Оденсе
61'
М. Кийлерих
78'
M. Hyllegaard
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хорсенс - Оденсе
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
Й. Геммер
80'
78'
ГОЛ! 1:1!
M. Hyllegaard
Пас отдал
М. Опондо
Замена
J. Pohl
️️️️
R. Frantsen
76'
Замена
Й. Кьяер
️️️️
P. Nymann
75'
Желтая карточка
Й. Торсен
73'
65'
Замена
С. Свендсен
️️️️
И. Жебали
ГОЛ! 1:0!
М. Кийлерих
Пас отдал
Й. Торсен
61'
45'
+4
Желтая карточка
T. KlÃ¸ve
44'
Желтая карточка
J. Skjelvik
39'
Замена
М. Опондо
️️️️
R. Laursen
Желтая карточка
Л. Прип
38'
Желтая карточка
Й. Геммер
34'
12'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
12
Rune Frantsen
ЦФ
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
79
Jannik Pohl
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
43
Mathias Brems
ЦЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
12
Расмус Ниссен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
3-5-1-1
1
25
Кийлерих
11
12
Лумб
18
Торсен
6
Геммер
6
18
Прип
15
10
Ханссон
12
3-2-3-2
53
Кристенсен
6
Тверсков
2
4
3
3
29
Фрекьяер-Йенсен
23
21
Трандарсон
26
11
Жебали
12
79
79
12
6
Геммер
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
6
Геммер
11
10
Кьяер
10
Кьяер
11
4
11
Опондо
11
Опондо
4
11
Жебали
7
Свендсен
7
Свендсен
11
Жебали
Остались в запасе
Хорсенс
Оденсе
1
Michael Lansing
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
12
Расмус Ниссен
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
43
Mathias Brems
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
Остались в запасе
19
Андерс Клинге
ЦП
12
Расмус Ниссен
ЦФ
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
43
Mathias Brems
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Хорсенс - Оденсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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Хорсенс
Оденсе
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
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2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
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4
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22
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2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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