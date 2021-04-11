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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Сент-Труйден
Генк - Сент-Труйден: обзор матча 11 апреля 2021
Генк
11.04.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Труйден
21'
Т. Бонгонда
24'
Б. Хейнен
35'
К. Торстведт
54'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Сент-Труйден
Замена
Л. Ойен
️️️️
Б. Хейнен
76'
76'
Замена
Д. Назон
️️️️
Y. Suzuki
Замена
С. Дессер
️️️️
П. Онуачу
68'
Замена
Б. Тома
️️️️
К. Торстведт
68'
61'
Замена
️️️️
И. М'Бойо
61'
Замена
Ф. Колидио
️️️️
К. Брюлс
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Ито
60'
ГОЛ! 4:0!
П. Онуачу
54'
Замена
М. МакКензи
️️️️
К. Куэста
46'
41'
Пенальти не реализован!
Y. Suzuki
ГОЛ! 3:0!
К. Торстведт
35'
34'
Замена
C. Durkin
️️️️
S. De Ridder
ГОЛ! 2:0!
Б. Хейнен
Пас отдал
Д. Ито
24'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бонгонда
21'
20'
Желтая карточка
К. Брюлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Тео Бонгонда
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
22
Кристиан Брюлс
АП
14
Ярне Стекерс
АП
16
Steve De Ridder
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
35
Bryan Limbombe
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Сент-Труйден
22
Волке Янссенс
ЦЗ
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
1
Kenny Steppe
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
46
Куэста
26
Лукуми
27
Муньос
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Бонгонда
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
3-2-2-3
1
Шмидт
5
Тейшейра
39
Буату
4
Лавале
14
Хасиока
13
Кэкачей
22
Брюлс
14
Стекерс
7
М'Бойо
40
16
8
Хейнен
11
Ойен
11
Ойен
8
Хейнен
10
Ито
23
Пресиадо
23
Пресиадо
10
Ито
46
Куэста
3
МакКензи
3
МакКензи
46
Куэста
42
Торстведт
24
Тома
24
Тома
42
Торстведт
30
Онуачу
9
Дессер
9
Дессер
30
Онуачу
16
8
8
16
40
9
Назон
9
Назон
40
22
Брюлс
9
Колидио
9
Колидио
22
Брюлс
Остались в запасе
Генк
Сент-Труйден
35
Bryan Limbombe
ЦФ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
1
Тоби Лейсен
ВР
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Kenny Steppe
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Остались в запасе
35
Bryan Limbombe
ЦФ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
1
Тоби Лейсен
ВР
Остались в запасе
1
Kenny Steppe
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Йонас Де Рок
Статистика матча Генк - Сент-Труйден
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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