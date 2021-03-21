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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Зюлте-Варегем
Андерлехт - Зюлте-Варегем: обзор матча 21 марта 2021
Андерлехт
21.03.2021, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
4 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
32'
А. Айт Эль-Хадж
45+2'
М. Мурильо
54'
Я. Версхарен
89'
A. Diaby
5'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Зюлте-Варегем
ГОЛ! 4:1!
A. Diaby
Пас отдал
М. Кана
89'
Замена
М. Кана
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
89'
86'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Й. Фоссен
Вторая желтая
Д. Каллен
85'
Замена
A. Diaby
️️️️
Л. Нмеча
83'
Желтая карточка
Д. Каллен
75'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
М. Ашимеру
70'
Замена
Д. Каллен
️️️️
А. Требель
70'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Я. Версхарен
70'
69'
Замена
M. De Smet
️️️️
Ж. Домпе
ГОЛ! 3:1!
Я. Версхарен
Пас отдал
А. Требель
54'
ГОЛ! 2:1!
М. Мурильо
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Айт Эль-Хадж
Пас отдал
А. Требель
32'
26'
Красная карточка
Д. Марк
21'
Желтая карточка
I. Seck
5'
ГОЛ! 0:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
O. Deschacht
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
6
Альберт Локонга
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
45
Olivier Deschacht
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
21
Ibrahima Seck
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
44
Eike Bansen
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
3
Nikolaos Kenourgios
ЦФ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
4-3-1-2
1
Велленройтер
15
Михайличенко
3
Миазга
54
Сарделла
62
Мурильо
16
Требель
18
Ашимеру
16
Версхарен
10
Айт Эль-Хадж
6
Локонга
14
Нмеча
3-2-1-4
69
Бостин
25
Хамфрис
28
Де Бок
45
40
Опаре
25
Марк
21
91
Домпе
6
17
9
Фоссен
16
Версхарен
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
16
Версхарен
10
Айт Эль-Хадж
55
Кана
55
Кана
10
Айт Эль-Хадж
14
Нмеча
21
21
14
Нмеча
16
Требель
24
Каллен
24
Каллен
16
Требель
18
Ашимеру
9
Амузу
9
Амузу
18
Ашимеру
91
Домпе
29
29
91
Домпе
9
Фоссен
25
Хоры
25
Хоры
9
Фоссен
Остались в запасе
Андерлехт
Зюлте-Варегем
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
3
Nikolaos Kenourgios
ЦФ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
1
Сэмми Боссут
ВР
44
Eike Bansen
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Остались в запасе
3
Nikolaos Kenourgios
ЦФ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
1
Сэмми Боссут
ВР
44
Eike Bansen
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Андерлехт - Зюлте-Варегем
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
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Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
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Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
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Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
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Гент
4 : 0
25.10.2026
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Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
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4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
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Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
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3 : 0
24.10.2026
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Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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