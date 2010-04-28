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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Бордо
Валансьен - Бордо: обзор матча 28 апреля 2010
Валансьен
28.04.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 0
Завершен
Бордо
11'
Г. Пужоль
72'
Ф. Кадир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Бордо
Желтая карточка
Д. Бальде
Замена
А. Савье
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
М. Сиани
Замена
М. Самасса
️️️️
Г. Пужоль
Желтая карточка
М. Бишевац
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кадир
Замена
Г. Данич
️️️️
Ж. Саез
Замена
Д. Белльон
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
М. Шальме
Желтая карточка
Ж. Саез
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
ГОЛ! 1:0!
Г. Пужоль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
7
Абду Траоре
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
25
Нам Те-Хе
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Бордо
30
Фабьен Фарноль
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
3-2-3-1
30
Пеннето
13
Бонг
4
Бишевац
5
Ангуа
6
Дюкортью
29
Тьене
8
Бен Халфаллах
21
Саез
20
Кадир
28
Пужоль
4-4-2
16
Раме
21
Шальме
13
Сиани
21
Энрике
14
Тремулинас
7
Траоре
12
Диарра
18
Плашил
17
Вендел
27
Шамах
94
Гуффран
21
Саез
28
Данич
28
Данич
21
Саез
28
Пужоль
16
Самасса
16
Самасса
28
Пужоль
94
Гуффран
6
Савье
6
Савье
94
Гуффран
7
Траоре
11
Белльон
11
Белльон
7
Траоре
Остались в запасе
Валансьен
Бордо
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
25
Нам Те-Хе
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
30
Фабьен Фарноль
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
25
Нам Те-Хе
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Остались в запасе
30
Фабьен Фарноль
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Валансьен - Бордо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Нунгессер
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