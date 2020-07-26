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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 26 июля 2020
СКА-1938
26.07.2020, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Торпедо-БелАЗ
31'
Д. Гирс
42'
К. Премудров
47'
К. Премудров (П)
65'
M. Afanasjev
81'
Н. Николаевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
82'
Желтая карточка
Н. Степанов
81'
ГОЛ! 1:4!
Н. Николаевич
Пас отдал
M. Afanasjev
79'
Замена
Н. Степанов
️️️️
Г. Рамос
72'
Желтая карточка
Ю. Павлюковец
Замена
В. Совпель
️️️️
М. Башилов
70'
Замена
A. Lesko
️️️️
Д. Садовский
69'
65'
ГОЛ! 1:3!
M. Afanasjev
64'
Замена
M. Afanasjev
️️️️
Д. Антилевский
Замена
J. Mawatu
️️️️
A. Musahagian
51'
49'
Желтая карточка
К. Премудров
Красная карточка
Е. Юдчиц
47'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Премудров
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Премудров
Пас отдал
В. Устинов
ГОЛ! 1:0!
Д. Гирс
Пас отдал
Ш. Умаров
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
6
A. Musahagian
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
11
Matheus Moresche
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
СКА-1938
4
Герман Основ
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
0
J. Atemengue
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
3-1-4-2
16
Садовский
4
Шкурдюк
3
Сокол
30
Башилов
2
Носко
6
7
Свирепа
7
Бакич
55
Гирс
99
Юдчиц
17
Умаров
2-5-1-3
88
Яшин
26
Бордачев
35
Хачатурян
32
Павлюковец
20
Велозо
22
Рамос
6
Премудров
19
Устинов
90
Антилевский
1
Козлов
11
30
Башилов
77
Совпель
77
Совпель
30
Башилов
6
10
10
6
16
Садовский
1
1
16
Садовский
90
Антилевский
0
0
90
Антилевский
22
Рамос
18
Степанов
18
Степанов
22
Рамос
Остались в запасе
СКА-1938
Торпедо-БелАЗ
4
Герман Основ
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
0
J. Atemengue
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
4
Герман Основ
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
0
J. Atemengue
ЦФ
Остались в запасе
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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