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Расписание матчей
Лига наций
Украина - Германия
Украина - Германия: обзор матча 10 октября 2020
Украина
10.10.2020, суббота, 21:45
Лига наций, группа A4, 3 тур
1 : 2
Завершен
Германия
77'
Р. Малиновский (П)
20'
М. Гинтер
49'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Германия
90'
+4
Замена
К. Хаверц
️️️️
С. Гнабри
90'
+1
Замена
Э. Джан
️️️️
Л. Клостерманн
84'
Желтая карточка
М. Гинтер
Замена
Е. Макаренко
️️️️
С. Сидорчук
84'
80'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Ю. Дракслер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Малиновский
77'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
В. Коваленко
76'
Замена
А. Зубков
️️️️
В. Цыганков
69'
Замена
Марлос
️️️️
А. Ярмоленко
69'
53'
Желтая карточка
Т. Кроос
49'
ГОЛ! 0:2!
Л. Горецка
Желтая карточка
Р. Малиновский
41'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Гинтер
Пас отдал
А. Рюдигер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
20
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Украина
23
Никита Шевченко
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Игорь Пластун
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
13
Владимир Шепелев
ЦП
14
Евгений Макаренко
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Марлос
ПВ
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-2-3-1
1
Бущан
16
Миколенко
13
Забарный
2
Соболь
21
Караваев
5
Сидорчук
8
Малиновский
7
Ярмоленко
9
Коваленко
15
Цыганков
9
Яремчук
3-3-2-2
1
Нойер
15
Зюле
2
Рюдигер
4
Гинтер
16
Клостерманн
6
Киммих
3
Хальстенберг
8
Кроос
8
Горецка
20
Гнабри
7
Дракслер
15
Цыганков
20
Зубков
20
Зубков
15
Цыганков
5
Сидорчук
14
Макаренко
14
Макаренко
5
Сидорчук
9
Коваленко
10
Шапаренко
10
Шапаренко
9
Коваленко
7
Ярмоленко
11
Марлос
11
Марлос
7
Ярмоленко
16
Клостерманн
23
Джан
23
Джан
16
Клостерманн
20
Гнабри
7
Хаверц
7
Хаверц
20
Гнабри
7
Дракслер
11
Вернер
11
Вернер
7
Дракслер
Остались в запасе
Украина
Германия
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
23
Никита Шевченко
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
13
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Андрей Шевченко
18
Йонас Хофманн
ПВ
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
23
Никита Шевченко
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
13
Владимир Шепелев
ЦП
Остались в запасе
18
Йонас Хофманн
ПВ
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Украина - Германия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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