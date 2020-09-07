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Расписание матчей
Лига наций
Нидерланды - Италия
Нидерланды - Италия: обзор матча 07 сентября 2020
Нидерланды
07.09.2020, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Италия
45+1'
Н. Барелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Италия
Желтая карточка
М. Депай
90'
+5
90'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Л. Инсинье
88'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
84'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Желтая карточка
Д. Вейналдум
84'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Н. Аке
81'
81'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
М. Локателли
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Х. Хатебур
70'
Желтая карточка
Й. Велтман
69'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. ван де Бек
57'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Н. Барелла
Пас отдал
Ч. Иммобиле
42'
Замена
М. Кен
️️️️
Н. Дзаньоло
23'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Двайт Лодевегес
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Дзаньоло
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
14
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
18
Лерой Фер
ОП
17
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
19
Райан Бабел
ЦФ
25
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Франческо Капуто
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Силлессен
4
ван Дейк
2
Хатебур
2
Велтман
5
Аке
3
де Рон
21
де Йонг
0
ван де Бек
8
Вейналдум
11
Промес
10
Депай
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
13
Д'Амброзио
19
Бонуччи
3
Кьеллини
4
Спинаццола
5
Локателли
18
Дзаньоло
18
Барелла
8
Жоржиньо
10
Инсинье
17
Иммобиле
2
Хатебур
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
2
Хатебур
0
ван де Бек
25
Бергвейн
25
Бергвейн
0
ван де Бек
5
Аке
9
де Йонг
9
де Йонг
5
Аке
10
Инсинье
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Инсинье
5
Локателли
16
Кристанте
16
Кристанте
5
Локателли
18
Дзаньоло
9
Кен
9
Кен
18
Дзаньоло
Остались в запасе
Нидерланды
Италия
5
Овен Вейндал
ЛЗ
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
14
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
18
Лерой Фер
ОП
17
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Двайт Лодевегес
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Франческо Капуто
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
5
Овен Вейндал
ЛЗ
13
Тим Крул
ВР
13
Марко Бизот
ВР
14
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
18
Лерой Фер
ОП
17
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Франческо Капуто
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Двайт Лодевегес
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Нидерланды - Италия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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