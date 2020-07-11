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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Арис
ОФИ - Арис: обзор матча 11 июля 2020
ОФИ
11.07.2020, суббота, 21:30
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Арис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
13
Ãscar Whalley
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Арис
23
Хулиан
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
3
MihÃ¡ly Korhut
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ОФИ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
6
Anestis Nastos
ЦП
12
João Victor
ЦП
44
Manolis Bolakis
ЦФ
33
Giannis Dermitzakis
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Арис
98
Fabian Ehmann
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
9
Dimitrios Diamantopoulos
ЦФ
4-3-2
13
34
5
4
Маринакис
18
Яннулис
29
Мельядо
26
Стайкос
21
25
Фигейредо
10
4-5-1
23
Хулиан
5
2
3
31
Роуз
8
Матилья
16
Гама
10
7
Мансини
10
Мартинес
88
Остались в запасе
ОФИ
Арис
44
Manolis Bolakis
ЦФ
33
Giannis Dermitzakis
ЦФ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
6
Anestis Nastos
ЦП
12
João Victor
ЦП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
9
Dimitrios Diamantopoulos
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
44
Manolis Bolakis
ЦФ
33
Giannis Dermitzakis
ЦФ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
6
Anestis Nastos
ЦП
12
João Victor
ЦП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Остались в запасе
9
Dimitrios Diamantopoulos
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча ОФИ - Арис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 0
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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