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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Олесунн
Одд - Олесунн: обзор матча 25 июля 2020
Одд
25.07.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
3 : 2
Завершен
Олесунн
11'
Т. Лауритсен (П)
37'
Э. Рууд (П)
90'
Х. Арон Фридйонссон (АГ)
18'
С. Нордли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Олесунн
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Х. Арон Фридйонссон
90'
Желтая карточка
В. Хофф
88'
78'
Желтая карточка
O. Lie
78'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
O. Lie
78'
Замена
D. Klinkenberg
️️️️
С. Нордли
75'
Желтая карточка
С. Нордли
Желтая карточка
Э. Рашани
68'
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
46'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
Д. Китолано
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Рууд
37'
36'
Замена
J. Hatlehol
️️️️
С. Хауген
Замена
М. Бакенга
️️️️
Т. Лауритсен
36'
22'
Вторая желтая
Д. Кристьян Олафссон
21'
Желтая карточка
Д. Кристьян Олафссон
18'
ГОЛ! 1:1!
С. Нордли
Желтая карточка
Д. Китолано
15'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Лауритсен
11'
10'
Желтая карточка
Д. Лео Гретарссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
77
Парфе Бизоза
ОП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
10
Билал Нжие
ПВ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Олесунн
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
1
Andreas Lie
ЦФ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Россбах
33
Риса
4
Бьортуфт
21
Хаген
2
Рууд
1
Йоргенсен
16
Китолано
15
Хофф
15
Кааса
19
Рашани
9
Лауритсен
2-1-2-5
3
Гретарссон
20
Олафссон
77
Бизоза
9
Кастро
7
Нордли
1
9
Хауген
2
5
4
16
Китолано
7
7
16
Китолано
1
Йоргенсен
14
14
1
Йоргенсен
9
Лауритсен
90
Бакенга
90
Бакенга
9
Лауритсен
9
Хауген
16
16
9
Хауген
7
Нордли
6
6
7
Нордли
5
8
8
5
Остались в запасе
Одд
Олесунн
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Билал Нжие
ПВ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Andreas Lie
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Билал Нжие
ПВ
Остались в запасе
1
Andreas Lie
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Одд - Олесунн
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
Олесунн
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
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Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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