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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
Сарпсборг 08 - Буде-Глимт: обзор матча 30 августа 2020
Сарпсборг 08
30.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
0 : 3
Завершен
Буде-Глимт
44'
Ф. Зинкернагель
67'
Й. Хеуге (П)
76'
Ф. Зинкернагель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
90'
+1
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
С. Фет
90'
Замена
С. Тунекти
️️️️
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
И. Кулибали
87'
Замена
А. Тветер
️️️️
Д. Линдсет
83'
Замена
М. Офкир
️️️️
Й. Ларсен
83'
Замена
S. Bojang
️️️️
Н. Наэсс
79'
Замена
J. Adeoti
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
79'
76'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Зинкернагель
Замена
M. Abdellaoue
️️️️
Й. Солтведт
74'
73'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
М. Лоде
71'
Замена
K. Junker
️️️️
В. Бонифаци
Желтая карточка
Д. Линдсет
67'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Й. Хеуге
44'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
Н. Наэсс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Сарпсборг 08
3
Йорген Хорн
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
77
Kasper Junker
ЦФ
3-3-5
4
Утвик
6
Дюрестам
3
Наэсс
17
Солтведт
10
Линдсет
48
Кулибали
91
7
16
5
14
Ларсен
4-1-2-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
19
Фет
11
Зинкернагель
10
Хеуге
22
Бонифаци
10
Линдсет
9
Тветер
9
Тветер
10
Линдсет
3
Наэсс
2
2
3
Наэсс
7
17
17
7
14
Ларсен
11
Офкир
11
Офкир
14
Ларсен
17
Солтведт
21
21
17
Солтведт
19
Фет
22
22
19
Фет
2
Лоде
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
2
Лоде
11
Зинкернагель
17
Тунекти
17
Тунекти
11
Зинкернагель
22
Бонифаци
77
77
22
Бонифаци
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Буде-Глимт
22
Aslak Falch
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
22
Aslak Falch
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Буде-Глимт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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