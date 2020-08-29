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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Волеренга
Хаугесунд - Волеренга: обзор матча 29 августа 2020
Хаугесунд
29.08.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
2 : 1
Завершен
Волеренга
16'
К. Вельде
36'
И. Ваджи
47'
M. VilhjÃ¡lmsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Волеренга
Замена
B. Kantie Karamoko
️️️️
Б. Лейте
87'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
И. Ваджи
87'
75'
Желтая карточка
J. BjÃ¸rdal
Замена
U. Tillung Fredriksen
️️️️
М. Деслер
72'
69'
Желтая карточка
M. VilhjÃ¡lmsson
64'
Замена
B. Stokke
️️️️
Б. Финне
47'
ГОЛ! 2:1!
M. VilhjÃ¡lmsson
46'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
М. Леквен
ГОЛ! 2:0!
И. Ваджи
Пас отдал
М. Деслер
36'
Желтая карточка
К. Вельде
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Вельде
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Helge Sandvik
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Хаугесунд
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
3-2-1-2-3
23
Педерсен
16
Хансен
3
Кнудсен
23
Столас
3
Деслер
16
Лейте
99
Вельде
23
Сандберг
7
25
Ваджи
12
3-5-2
1
Классон
2
Борхгревинк
3
3
Адекугбе
9
Йенсен
6
Леквен
9
Шала
15
Доннум
11
Финне
27
4
25
Ваджи
38
38
25
Ваджи
16
Лейте
3
3
16
Лейте
3
Деслер
12
12
3
Деслер
6
Леквен
11
Сахрауи
11
Сахрауи
6
Леквен
11
Финне
20
20
11
Финне
Остались в запасе
Хаугесунд
Волеренга
27
Мадс Санде
ЦП
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
33
Амин Нури
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
27
Мадс Санде
ЦП
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
33
Амин Нури
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Хаугесунд - Волеренга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
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Хаугесунд
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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