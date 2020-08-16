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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Олесунн
Русенборг - Олесунн: обзор матча 16 августа 2020
Русенборг
16.08.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
3 : 2
Завершен
Олесунн
32'
Д. Исламович (П)
34'
Д. Исламович
45'
К. Закариассен
16'
Х. Арон Фридйонссон
69'
Х. Арон Фридйонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Олесунн
Замена
Г. Вальсвик
️️️️
В. Хеденстад
83'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Д. Исламович
79'
75'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
69'
ГОЛ! 3:2!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
Н. Кастро
66'
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
F. Carlsen
66'
Замена
Ненасс
️️️️
С. Нордли
52'
Желтая карточка
С. Нордли
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
К. Закариассен
46'
45'
+1
Желтая карточка
F. Carlsen
ГОЛ! 3:1!
К. Закариассен
Пас отдал
К. Хольс
45'
Желтая карточка
Д. Исламович
38'
ГОЛ! 2:1!
Д. Исламович
Пас отдал
В. Хеденстад
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Исламович
32'
30'
Желтая карточка
G. Kongshavn
16'
ГОЛ! 0:1!
Х. Арон Фридйонссон
Пас отдал
Н. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
39
Sondre Svingen
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Олесунн
7
Ненасс
ЦП
1
Andreas Lie
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
14
Jordon Mutch
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
4-3-3
1
Лунд
29
Рейтан
3
Ховланд
4
Региниуссен
6
Хеденстад
20
Тагсет
16
Закариассен
23
Осен
35
Сейде
9
Исламович
19
Хольс
2-3-5
3
Гретарссон
20
Олафссон
25
Мяяття
9
Кастро
7
Нордли
8
1
4
6
9
Хауген
6
Хеденстад
71
Вальсвик
71
Вальсвик
6
Хеденстад
9
Исламович
19
Бервен
19
Бервен
9
Исламович
16
Закариассен
10
10
16
Закариассен
7
Нордли
7
Ненасс
7
Ненасс
7
Нордли
8
30
30
8
11
Фридйонссон
8
8
11
Фридйонссон
Остались в запасе
Русенборг
Олесунн
12
Сандер Тангвик
ВР
39
Sondre Svingen
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
12
Варрен Каманци
ПЗ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
14
Jordon Mutch
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
39
Sondre Svingen
ЦФ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
12
Варрен Каманци
ПЗ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Остались в запасе
1
Andreas Lie
ЦФ
5
Oddbjorn Lie
ЦФ
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
14
Jordon Mutch
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Русенборг - Олесунн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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