Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Мьёндален
Бранн - Мьёндален: обзор матча 16 августа 2020
Бранн
16.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
0 : 1
Завершен
Мьёндален
86'
A. Hellum
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Мьёндален
86'
ГОЛ! 0:1!
A. Hellum
Пас отдал
Л. Ольден Ларсен
81'
Замена
A. Hellum
️️️️
С. Лизет
Замена
К. Бармен
️️️️
Ф. Хауген
80'
Замена
Т. Тенисте
️️️️
J. Tveita
75'
62'
Замена
️️️️
S. Lalle Ibrahim
53'
Замена
К. Янсен
️️️️
J. Solberg
46'
Замена
️️️️
T. Brochmann
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Бранн
1
Маркус Петтерсен
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
13
Gard Thomas
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
4-2-1-4
24
Странд
24
Кольскоген
4
Форрен
4
Грегор
7
Хауген
21
Тэйлор
7
Коомсон
15
1
99
Бамба
23
1-1-5
20
Драгснес
7
Ларсен
7
1
15
4
33
7
Хауген
10
Бармен
10
Бармен
7
Хауген
15
2
Тенисте
2
Тенисте
15
6
3
Янсен
3
Янсен
6
23
Лизет
18
18
23
Лизет
Остались в запасе
Бранн
Мьёндален
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
1
Маркус Петтерсен
ВР
Главный тренер
Фрейр Александерссон
13
Gard Thomas
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
1
Маркус Петтерсен
ВР
Остались в запасе
13
Gard Thomas
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Бранн - Мьёндален
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Бранн
Новости команд
Все
Бранн
Мьёндален
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+